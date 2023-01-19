Китайцы испытали двигатели "клона" ракеты Starship Маска

Китайцы провели огневые испытания ракетного двигателя «Лунюнь-70» для стальной космической ракеты. Об этом сообщает сайт компании-разработчика «Цзючжоу Юньцзянь» (Jiuzhou Yunjian).
Испытанный двигатель работает на паре метан-кислород, которая хранится в стальном топливном баке, изготовленном Jianyuan Technology. Макет ракеты, на который установлены бак и двигатель, также выполнен из нержавеющей стали. По мнению разработчиков, это позволит создать надежную и дешевую ракету, которую они прямо заявляют как аналог или конкурент Starship от SpaceX, в пресс-релизе есть коллаж из этих двух ракет.
По появлявшимся ранее сообщениям, двигатель «Лунюнь-70» имеет тягу около 70 тонн-сил, весит около 800 килограмм, обладает удельным импульсом 291.2 секунды при работе на уровне моря, а также пригоден для повторного использования около 30 раз. Однако, скорее всего, это проектные характеристики, а не реальные.
Многоразовая ракета Starship, на которую ориентируется «Цзючжоу Юньцзянь», в данный момент проходит испытания в Техасе и ожидает первый суборбитальный полет. Ракета относится к сверхтяжелому классу и предназначена для вывода на околоземную орбиту 100 тонн груза, а также полетов к Луне и другим планетам. Именно Starship выбрана NASA в качестве посадочного аппарата в будущих высадках на Луну по программе Artemis. Пока неясно, в какой степени китайский уменьшенный аналог будет похож на «оригинал».