"По слухам, видеохостинг не блокируют по той причине, что RuTube еще не готов к тому, чтобы принять всю ту армию людей, которая хлынет к нему в случае блокировки YouTube. Не знаю, насколько это верно, но говорят, что до тех пор, пока не будет решен вопрос с мощностями RuTube, YouTube не заблокируют. Не могу сказать, насколько можно доверять этой информации, но это хоть какое-то объяснение тому, почему YouTube еще не заблокировали.



С точки зрения правоприменительной практики это очень странно: законы принимаются, но не исполняются. А если вы не хотите блокировать YouTube - окей, но тогда давайте отменять эти законы. Потому что зачем принимать законы, которые не могут быть исполнены? Здесь нет логики, законы так работать не должны. Закон един для всех. И не может быть такого, что в отношении одних он работает, а в отношении других - нет", — отметил собеседник Рамблера.