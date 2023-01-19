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19 минут назад

IT-эксперт оценил вероятность блокировки YouTube в России

Семён Капранов
Владимир Зыков эксперт

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков высказался о возможной блокировке видеохостинга YouTube в России. По словам IT-эксперта, она может произойти в любой момент, поскольку платформа регулярно нарушает требования действующего российского законодательства.

YouTube уже более сотни раз нарушал требования действующего российского законодательства. У нас по закону запрещено цензурирование российских СМИ. Соответственно, блокировка со стороны YouTube каналов российских СМИ- это уже цензурирование. И за каждый такой факт полагается отдельная блокировка.

Кроме того, за неперенос на территорию РФ серверов с персональными данными российских граждан с 2014 года также полагалась блокировка. Но этого не происходило. По закону о запрете цензуры со стороны интернет-порталов от декабря 2020 года у нас был заблокирована только соцсеть LinkedIn. А Facebook заблокировали по другой причине - после февральских событий 2022 года. Но напомню, что когда Facebook, Twitter, YouTube и другие иностранные соцсети не стали исполнять этот закон, он был модифицирован - блокировка была дополнена штрафными санкциями. Однако блокировка по этим нормам так или иначе осталась, она может быть применена к YouTube, в том числе и за неперенос серверов.
Владимир Зыков
Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)
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Аналитик рассказал о слухах в IT-сфере, согласно которым блокировка принадлежащего Google видеохостинга в России задерживается из-за неготовности его отечественного аналога RuTube к наплыву блогеров и их аудитории.

"По слухам, видеохостинг не блокируют по той причине, что RuTube еще не готов к тому, чтобы принять всю ту армию людей, которая хлынет к нему в случае блокировки YouTube. Не знаю, насколько это верно, но говорят, что до тех пор, пока не будет решен вопрос с мощностями RuTube, YouTube не заблокируют. Не могу сказать, насколько можно доверять этой информации, но это хоть какое-то объяснение тому, почему YouTube еще не заблокировали.

С точки зрения правоприменительной практики это очень странно: законы принимаются, но не исполняются. А если вы не хотите блокировать YouTube - окей, но тогда давайте отменять эти законы. Потому что зачем принимать законы, которые не могут быть исполнены? Здесь нет логики, законы так работать не должны. Закон един для всех. И не может быть такого, что в отношении одних он работает, а в отношении других - нет", — отметил собеседник Рамблера.

Зыков заявил, что YouTube могут заблокировать в России в любой момент.

"Мы в АППСИМ призываем всех YouTube-блогеров начать дублировать каналы на российских платформах, таких как ВКонтакте и RuTube. Это необходимо, чтобы их не постигла та же участь, что и Instagram-блогеров [соцсеть запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской], когда эта соцсеть была резко заблокирована, и они не успели перевести свою аудиторию на альтернативные российские платформы", — заключил он.

Ранее основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что YouTube в скором времени будет закрыт, а россияне, которые продолжат им пользоваться, будут привлечены к ответственности. Вместе с тем после этого глава Минцифры России Максут Шадаев, выступавший против блокировки видеохостинга, отмечал, что ведомство не изменило свою позицию по данному вопросу.

Наука и техника,Владимир Зыков,Максут Шадаев,Евгений Пригожин,Google,
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