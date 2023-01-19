Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков высказался о возможной блокировке видеохостинга YouTube в России. По словам IT-эксперта, она может произойти в любой момент, поскольку платформа регулярно нарушает требования действующего российского законодательства.
Аналитик рассказал о слухах в IT-сфере, согласно которым блокировка принадлежащего Google видеохостинга в России задерживается из-за неготовности его отечественного аналога RuTube к наплыву блогеров и их аудитории.
"По слухам, видеохостинг не блокируют по той причине, что RuTube еще не готов к тому, чтобы принять всю ту армию людей, которая хлынет к нему в случае блокировки YouTube. Не знаю, насколько это верно, но говорят, что до тех пор, пока не будет решен вопрос с мощностями RuTube, YouTube не заблокируют. Не могу сказать, насколько можно доверять этой информации, но это хоть какое-то объяснение тому, почему YouTube еще не заблокировали.
С точки зрения правоприменительной практики это очень странно: законы принимаются, но не исполняются. А если вы не хотите блокировать YouTube - окей, но тогда давайте отменять эти законы. Потому что зачем принимать законы, которые не могут быть исполнены? Здесь нет логики, законы так работать не должны. Закон един для всех. И не может быть такого, что в отношении одних он работает, а в отношении других - нет", — отметил собеседник Рамблера.
Зыков заявил, что YouTube могут заблокировать в России в любой момент.
"Мы в АППСИМ призываем всех YouTube-блогеров начать дублировать каналы на российских платформах, таких как ВКонтакте и RuTube. Это необходимо, чтобы их не постигла та же участь, что и Instagram-блогеров [соцсеть запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской], когда эта соцсеть была резко заблокирована, и они не успели перевести свою аудиторию на альтернативные российские платформы", — заключил он.
Ранее основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что YouTube в скором времени будет закрыт, а россияне, которые продолжат им пользоваться, будут привлечены к ответственности. Вместе с тем после этого глава Минцифры России Максут Шадаев, выступавший против блокировки видеохостинга, отмечал, что ведомство не изменило свою позицию по данному вопросу.