Признаки прослушки телефона: как определить, что за вами следят

Пользователи современных смартфонов нередко становятся жертвами взломщиков, крадущих персональные данные — в худших случаях они прослушивают звонки и перехватывают SMS-сообщения. Рассказываем, как понять, что ваш телефон прослушивают и что с этим можно сделать.

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Переадресация звонков на другой номер

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Переадресация вызовов, которую вы не включали — один из симптомов возможной слежки. Злоумышленники могли проникнуть в ваш телефон при помощи вредоносного софта и просто переадресовать ваши звонки на один из подконтрольных им номеров, чтобы получить персональную информацию. Проверить, включена ли переадресация, можно при помощи USSD-команды *#21# — введите ее в номеронабиратель и сделайте звонок. После этого на экране телефона появятся данные о переадресации, включая номер, на который перенаправляются звонки (если функция включена). Отключить переадресацию можно командой ##21#.

Странные звуки во время разговора

При низком качестве связи дефекты звука, вроде заиканий и пропадающего сигнала — самое обычное дело. Если вы плохо слышите голос собеседника, в подобных странностях нет ничего подозрительного. Однако при хорошем качестве связи вы не должны слышать булькающие звуки и какие-либо посторонние шумы.

Странные звуки в режиме ожидания

То же самое касается звуков в режиме ожидания, без активного звонка с другим абонентам. Регулярные щелчки на заднем фоне или негромкий, но непрерывный белый шум могут означать, что ваш звук прослушивается через шпионское ПО.

Долгое подключение во время звонка

Длительное (30-40 секунд) подключение к абоненту тоже стоит расценивать как один из красных флагов: вполне возможно, что за это время происходит запуск программы для слежки или настройка дополнительной аппаратуры. Попробуйте позвонить вашим знакомым, живущим в разных частях города (желательно, чтобы они пользовались разными операторами), и засеките, сколько времени уходит на установку связи. Переключитесь на другой смартфон — если на нем звонки проходят быстрее, возможно, что на ваш телефон действительно загружена шпионская программа. Наконец, также попробуйте позвонить с запасного телефона на тот номер, где вы наблюдали долгие задержки.

Аномальный расход интернет-трафика

Вредоносные программы передают украденную информацию злоумышленникам посредством Интернета, из-за чего небывало большой расход трафика может свидетельствовать о слежке. Проверьте, какие именно программы на вашем телефоне подключаются к сети, сравните статистику за прошлые месяцы. Инструменты для этого можно найти как в Google Play, так и в App Store.

Странные SMS-сообщения