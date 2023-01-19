Культовый китайский бренд в новом смартфоне скопирует дизайн Samsung

В китайской соцсети Weibo появились возможные рендеры флагманского смартфона Meizu 20, презентация которого ожидается в 2023 году. Об этом сообщает портал Mobiltelefon.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Ранее в сети появилась информация, согласно которой дизайн Meizu 20 по большей части будет основан на образе Samsung Galaxy S22 Ultra. В случае, если опубликованные рендеры правдивы, эта информация подтверждается.

Так, задняя панель Meizu 20 заимствует у Galaxy S22 Ultra исполнение блока камер. При этом в дизайне также используется и «фирменное» оформление кольцевой вспышки вокруг лазерного автофокуса. Судя по изображению, смартфон получит четыре сенсора на задней крышке.

Спереди новинка уже меньше похожа на смартфон Samsung и будет больше напоминать прошлое поколение флагманов Meizu. Устройство получит подэкранный сканер отпечатков пальцев и фронтальную камеру с вырезом по центру.