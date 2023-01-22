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19 минут назад

Как включить режим чтения в Google Chrome

Мария Иванова

Современные интернет-сайты нередко бывают перегружены рекламой или интерактивными элементами, которые порой серьезно затрудняют чтение текста. Но Google Chrome для ПК и Android имеет встроенное решение этой проблемы — специальный режим чтения. Сейчас мы расскажем, как его включить.

Как включить режим чтения в Google Chrome
Фото: ТАССТАСС

Как включить режим чтения в Chrome на ПК

  • Откройте Google Chrome.
  • Введите в адресную строку chrome://flags и нажмите Enter.
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  • На экране появится меню экспериментальных настроек. Найдите пункт Enable Reader Mode.
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  • Нажмите на выпадающий список справа и выберите опцию Enabled.
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  • Перезапустите Google Chrome.
  • Теперь при открытии каждой страницы в правой части адресной строки можно нажать на иконку книги, чтобы перейти в режим чтения.
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Как включить режим чтения в Chrome на Android

  • Откройте Google Chrome.
  • Перейдите в настройки браузера — «Спец. возможности».
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  • Включите функцию «Упрощенный просмотр веб-страниц».
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  • Теперь при открытии каждой страницы под адресной строкой появится плашка, предлагающая открыть сайт в режиме чтения.
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Наука и техника,Google,
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