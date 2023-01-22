Как включить режим чтения в Google Chrome

Современные интернет-сайты нередко бывают перегружены рекламой или интерактивными элементами, которые порой серьезно затрудняют чтение текста. Но Google Chrome для ПК и Android имеет встроенное решение этой проблемы — специальный режим чтения. Сейчас мы расскажем, как его включить.
Фото: ТАССТАСС
Как включить режим чтения в Chrome на ПК
- Откройте Google Chrome.
- Введите в адресную строку chrome://flags и нажмите Enter.
- На экране появится меню экспериментальных настроек. Найдите пункт Enable Reader Mode.
- Нажмите на выпадающий список справа и выберите опцию Enabled.
- Перезапустите Google Chrome.
- Теперь при открытии каждой страницы в правой части адресной строки можно нажать на иконку книги, чтобы перейти в режим чтения.
Как включить режим чтения в Chrome на Android
- Откройте Google Chrome.
- Перейдите в настройки браузера — «Спец. возможности».
- Включите функцию «Упрощенный просмотр веб-страниц».
- Теперь при открытии каждой страницы под адресной строкой появится плашка, предлагающая открыть сайт в режиме чтения.