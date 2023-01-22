Как включить режим чтения в Google Chrome

Современные интернет-сайты нередко бывают перегружены рекламой или интерактивными элементами, которые порой серьезно затрудняют чтение текста. Но Google Chrome для ПК и Android имеет встроенное решение этой проблемы — специальный режим чтения. Сейчас мы расскажем, как его включить.

Фото: ТАСС ТАСС

Как включить режим чтения в Chrome на ПК

Откройте Google Chrome.

Введите в адресную строку chrome://flags и нажмите Enter.

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На экране появится меню экспериментальных настроек. Найдите пункт Enable Reader Mode.

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Нажмите на выпадающий список справа и выберите опцию Enabled.

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Перезапустите Google Chrome.

Теперь при открытии каждой страницы в правой части адресной строки можно нажать на иконку книги, чтобы перейти в режим чтения.

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Как включить режим чтения в Chrome на Android

Откройте Google Chrome.

Перейдите в настройки браузера — «Спец. возможности».

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Включите функцию «Упрощенный просмотр веб-страниц».

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Теперь при открытии каждой страницы под адресной строкой появится плашка, предлагающая открыть сайт в режиме чтения.