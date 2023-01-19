Более трети россиян проводят в интернете 5 часов в день

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахования опросили жителей России и выяснили, что более трети респондентов (39%) ежедневно проводят больше пяти часов в интернете, при этом 15% из них — от 5 до 6 часов, а 24% — более 7 часов, а 28% россиян выходят в Сеть на 3 4 часа, 24% — на 1 2 часа, а каждый одиннадцатый (9%) — менее чем на час. В исследовании приняли участие 553 тыс. человек.

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Большинство респондентов (63%) начинают пользоваться интернетом с утра, при этом почти половина (45%) выходят в Сеть сразу после пробуждения, а 18% — за завтраком. Каждый седьмой (15%) появляется на просторах интернета по пути на работу, и только почти каждый четвёртый (22%) — вечером.

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Чаще всего во Всемирной паутине россияне читают новости — об этом заявили 43% респондентов. Ещё 26% ищут в интернете полезную информацию, каждый девятый (11%) в основном использует его для общения в соцсетях, по 8% — для развлечений и работы, 3% — заказывают товары и услуги, 1% знакомятся на специальных сайтах и в приложениях.

43% россиян предпочитают выходить в Сеть со смартфонов, при этом за 2022 год этот показатель вырос на 5 п.п. (с 38%). Персональными компьютерами и ноутбуками стали пользоваться чуть меньше — 33% против 35% и 19% против 22% соответственно. Наименее популярным гаджетом для выхода в интернет остаётся планшет (5%, как и в 2021 году).

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:

«Каждый день появляются новые сайты и приложения, в том числе для онлайн-шопинга. Как показал наш опрос, 71% россиян хотя бы раз совершали покупки в интернете. Соответственно, растут и риски мошенничества, например, чаще создаются фишинговые сайты. Поэтому для оплаты мы рекомендуем пользоваться только проверенными платформами и системами безопасных платежей. Чтобы наверняка защитить деньги на картах и счетах даже в случае форс-мажора, лучше приобрести страховой полис, который позволит вернуть незаконно списанные средства».