Wikipedia впервые за 10 лет изменила дизайн сайта

Многоязычная онлайн-энциклопедия Wikipedia впервые за 10 лет изменила дизайн платформы. Об этом говорится в пресс-релизе компании Wikimedia Foundation, размещенном в четверг на ее сайте.
"Обновленный интерфейс был представлен после того, как 15 января английская версия сайта Wikipedia отметила 22 годовщину <...>, он был сделан, чтобы всем стало проще получать, изучать и делиться информацией", - говорится в пресс-релизе.
Главными изменениями стали новая версия оглавления, которая упрощает поиск, и обновление инструментов переключения языков энциклопедии. Ни одна из прежних функций сайта не была удалена, говорится в сообщении.
Wikipedia - онлайн-энциклопедия, в которой возможность создания и редактирования статей имеют все пользователи интернета. В настоящая время она является крупнейшей по охвату и числу статей среди аналогичных энциклопедий, она включает 306 языковых разделов. Всего в Wikipedia насчитывается 55,6 млн статей, число уникальных посетителей сайта - около 1,7 млрд человек в месяц.