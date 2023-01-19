Wikipedia впервые за 10 лет изменила дизайн сайта

Многоязычная онлайн-энциклопедия Wikipedia впервые за 10 лет изменила дизайн платформы. Об этом говорится в пресс-релизе компании Wikimedia Foundation, размещенном в четверг на ее сайте.

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"Обновленный интерфейс был представлен после того, как 15 января английская версия сайта Wikipedia отметила 22 годовщину <...>, он был сделан, чтобы всем стало проще получать, изучать и делиться информацией", - говорится в пресс-релизе.

Главными изменениями стали новая версия оглавления, которая упрощает поиск, и обновление инструментов переключения языков энциклопедии. Ни одна из прежних функций сайта не была удалена, говорится в сообщении.