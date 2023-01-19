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21 минуту назад

Wikipedia впервые за 10 лет изменила дизайн сайта

ТАСС

Многоязычная онлайн-энциклопедия Wikipedia впервые за 10 лет изменила дизайн платформы. Об этом говорится в пресс-релизе компании Wikimedia Foundation, размещенном в четверг на ее сайте.

Wikipedia впервые за 10 лет изменила дизайн сайта
Фото: ТАССТАСС

"Обновленный интерфейс был представлен после того, как 15 января английская версия сайта Wikipedia отметила 22 годовщину <...>, он был сделан, чтобы всем стало проще получать, изучать и делиться информацией", - говорится в пресс-релизе.

Главными изменениями стали новая версия оглавления, которая упрощает поиск, и обновление инструментов переключения языков энциклопедии. Ни одна из прежних функций сайта не была удалена, говорится в сообщении.

Wikipedia - онлайн-энциклопедия, в которой возможность создания и редактирования статей имеют все пользователи интернета. В настоящая время она является крупнейшей по охвату и числу статей среди аналогичных энциклопедий, она включает 306 языковых разделов. Всего в Wikipedia насчитывается 55,6 млн статей, число уникальных посетителей сайта - около 1,7 млрд человек в месяц.

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