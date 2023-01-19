Человекоподобного робота Atlas научили работать на стройке

Компания Boston Dynamics в новом видеоролике показала, как робот Атлас работает на строительной площадке, демонстрируя свои новые способности.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Робот ростом 1,5 метра и весом 89 кг с 28 суставами, приводимыми в действие гидравликой, развил впечатляющую скорость, динамическое равновесие, “уверенность и плавность движений”

В опубликованном видеоролике Атласу дается задание: принести человеку его инструменты. Чтобы выполнить его, робот должен найти тяжелую доску, поднять ее и с ее помощью преодолеть брешь на своем пути. Он должен поднять тяжелую сумку с инструментами и, балансируя с ней, пробежать по доске и совершить маленький дерзкий прыжок на более высокий уровень. Затем ему нужно забросить сумку с инструментами на другой уровень, более высокий, чем он сам.