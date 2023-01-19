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59 минут назад

Человекоподобного робота Atlas научили работать на стройке

Ferra.ru

Компания Boston Dynamics в новом видеоролике показала, как робот Атлас работает на строительной площадке, демонстрируя свои новые способности.

Человекоподобного робота Atlas научили работать на стройке
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Робот ростом 1,5 метра и весом 89 кг с 28 суставами, приводимыми в действие гидравликой, развил впечатляющую скорость, динамическое равновесие, “уверенность и плавность движений”

В опубликованном видеоролике Атласу дается задание: принести человеку его инструменты. Чтобы выполнить его, робот должен найти тяжелую доску, поднять ее и с ее помощью преодолеть брешь на своем пути. Он должен поднять тяжелую сумку с инструментами и, балансируя с ней, пробежать по доске и совершить маленький дерзкий прыжок на более высокий уровень. Затем ему нужно забросить сумку с инструментами на другой уровень, более высокий, чем он сам.

Когда мы поднимаем или толкаем что-то тяжелое, мы предвидим его вес и то, как он повлияет на наше равновесие. Поэтому Атлас должен научиться делать то же самое и учитывать вес и пропорции переносимого объекта в своем собственном чувстве динамического равновесия. Динамическое построение пути, демонстрируемое на видео, означает, что Atlas должен быстро и естественно взаимодействовать с окружающей средой.

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