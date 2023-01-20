В Антарктиде обнаружили 5 новых метеоритов

Антарктида — достаточно тяжелое место для работы. Однако это одно из лучших мест в мире для охоты за метеоритами. Отчасти это связано с тем, что Антарктида - пустыня, и ее сухой климат ограничивает степень выветривания метеоритов. Вдобавок к сухим условиям, ландшафт идеально подходит для поисков: черные камни четко выделяются на фоне заснеженных полей.

Фото: AstroNews AstroNews

Международная группа исследователей, только что вернувшаяся из Антарктиды, обнаружила пять новых метеоритов. Самый крупный из них весит 7,6 кг. Мария Вальдес, научный сотрудник Полевого музея, подсчитала, что из примерно 45 000 метеоритов, найденных в Антарктиде за последнее столетие, только около сотни имеют такой же размер или больше.

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«Размер не обязательно имеет значение, когда речь заходит о метеоритах, и даже крошечные микрометеориты могут быть невероятно ценными с научной точки зрения», – говорит Вальдес. – «Но, конечно, найти такой большой метеорит, как этот, – редкость».

Помимо Вальдес, в группу вошли Винсьян Дебайль и Рега Маэда из Свободного университета Брюсселя, а также Мария Шенбехлер из ETH.

Исследователи были первыми, кто изучил потенциальные новые места падения метеоритов, нанесенные на карту с помощью спутниковых снимков.

«Отправиться в приключение, исследуя неизвестные районы, увлекательно», – говорит Дебайль. – « Однако нам также пришлось столкнуться с тем фактом, что реальность гораздо сложнее, чем красота спутниковых снимков».

Несмотря на то, что поездка пришлась на лето в Антарктиде, температура держалась около -10 °C. Вальдес отмечает, что они проводили дни на снегоходах и в походах по ледяным полям, а затем спали в палатке, поэтому антарктическая погода казалась довольно экстремальной.

Пять метеоритов, обнаруженных командой, будут проанализированы в Королевском бельгийском институте естественных наук. Осадок, потенциально содержащий крошечные микрометеориты, был разделен между исследователями для изучения в их институтах.

Вальдес признается, что ей не терпится увидеть, что показывают анализы метеоритов.