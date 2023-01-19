Пять новых метеоритов обнаружили в Антарктиде

Международная группа исследователей обнаружила в Антарктиде пять новых метеоритов. Самый крупный из них весит 7,6 кг, сообщает Phys.org.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Антарктида считается одним из самых подходящих мест для поиска метеоритов в мире. Сухой климат ограничивает выветривание космической породы. Кроме того, черные камни хорошо видны на белом снегу.

За последнее столетие на Южном полюсе обнаружили около 45 тысяч метеоритов. Большинство из них отличаются небольшим размером (хотя такие объекты также имеют огромное значение для науки). Находка крупного метеорита является «редким и захватывающим» событием, отметили члены группы.

Ученые готовились к экспедиции с помощью спутниковых снимков. На основании их данных она составили карту предполагаемых мест падения метеоритов. Поездку организовали летом – в это время температура в Антарктиде составляет всего около -10 градусов Цельсия.

Пять найденных метеоритов отправили для анализа в Королевский Бельгийский институт естественных наук. Также ученые собрали осадок, потенциально содержащий микроскопические частицы космической породы.

«Чем больше у нас будет метеоритов, тем лучше мы сможем понять нашу Солнечную систему и самих себя», – отметила Мария Вальдес из Чикагского университета.