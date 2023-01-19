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30 минут назад

Составлен рейтинг самых популярных гаджетов у москвичей

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Рейтинг самых популярных гаджетов у москвичей в 2022 году составили аналитики столичного Департамента информационных технологий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Аналитики перечислили самые популярные гаджеты у москвичей в 2022 году
Фото: NordWood Themes / UnsplashNordWood Themes / Unsplash

«По итогам прошлого года самым часто используемым устройством стал смартфон. Для большинства опрошенных он является альтернативой компьютеру: с его помощью жители узнают новости и решают повседневные задачи. К примеру, в 2022 году 66 процентов трафика на портале mos.ru пришлось именно на мобильные устройства. Это подтверждает высокий уровень доступности городских услуг — их можно получать в любое удобное время и в любом месте, достаточно иметь телефон», — рассказал руководитель продукта «Аналитика» Департамента информационных технологий города Москвы Иван Бутурлин.

У 95 процентов жителей столицы, у которых есть телефон, самой популярной функцией гаджетов стали мессенджеры. По данным Бутурлина, сегодня смартфон есть у всех москвичей в возрасте от 18 до 25 лет. Также устройство часто используют в качестве навигатора, с помощью него читают электронные книги и новости, слушают музыку и просматривают рабочую почту. В числе популярных устройств, помимо смартфонов, горожан отмечали ноутбуки — они особенно востребованы у людей в возрасте от 25 до 55 лет.

Среди домашних устройств лидером по востребованности стала умная колонка — она есть уже у каждого четвертого жителя. 87 процентов горожан пользуются вайфай-роутерами, а у 65 процентов семей есть телевизор с функцией подключения к интернету. Также в Москве вырос спрос на роботы-пылесосы и мелкую бытовую технику.

При этом Бутурлин отметил, что популярность снижается только у кнопочных мобильных телефонов, а востребованность очков виртуальной реальности и фитнес-браслетов остается на прежнем уровне.

Ранее россияне признались в активном мониторинге новостных лент. Больше 75 процентов опрошенных регулярно читают новости в интернете.

Наука и техника,Иван Бутурлин,
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