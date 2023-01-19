Уход иностранных правообладателей вызвал рост пиратства в РФ

Количество ссылок на пиратские копии контента, которые правообладатели просили заблокировать в поисковиках, в 2022 году значительно увеличилось. Эксперты связывают рост с уходом из РФ иностранных сервисов и правообладателей, сообщает «Коммерсант».

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В «Яндексе» отметили, что количество ссылок с контентом, которые российские правообладатели внесли в реестр в рамках антипиратского меморандума, превысило 76,5 млн. Только за вторую половину прошлого года компания заблокировала в поиске 14,5 млн ссылок.

В «Газпром-медиа» сообщили, что за 2022 год инициировал блокировку и удаление более 7 млн ссылок на пиратские копии контента в интернете, что на 67% больше, чем в 2021 году. В том числе из выдачи «Яндекса» удалено 4,6 млн ссылок, из выдачи Google — 2,8 млн. При этом, в топ-5 самых пиратируемых проектов «Газпром-Медиа Холдинга» в 2022 году вошли Comedy Club (ТНТ), «Следствие вели» (НТВ), чемпионат Италии по футболу («Матч ТВ»), Лига Чемпионов («Матч ТВ») и сериал «СашаТаня» (ТНТ).

Выросло также число исков, связанных с пиратским контентом. За прошлый год «Газпром-медиа» выиграл 854 судебных процесса, по ним получены решения на выплату 8,7 млн руб. Это на 30% больше, чем суммарно за предыдущие четыре года.

Директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин рассказал, что с марта 2022 года аудитория в целом чаще обращается к пиратским ресурсам, что связано прежде всего с уходом ряда иностранных сервисов и правообладателей с российского рынка. Однако страдает и российский контент, сетуют участники рынка.