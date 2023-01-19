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48 минут назад

Ученые нашли возможные останки Ноева ковчега

РИА "ФедералПресс"

Турецкие ученые нашли фрагменты, которые могут быть частями Ноева ковчега. Сейчас артефакты изучают специалисты.

Ученые нашли возможные останки Ноева ковчега
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Согласно преданию, на этом ковчеге ветхозаветный патриарх Ной спас от Всемирного потопа представителей животного мира – по паре от каждой особи», – передает Life.

В Писании указано, что ковчег пристал к горе Арарат, находящейся в турецкой провинции Агры. Там ученые и нашли предметы, похожие на окаменевшее дерево. Если принадлежность фрагментов к ковчегу будет доказана, это станет сенсацией.

Ранее «ФедералПресс» писал, что турецкие ученые собираются изучить геологические породы горы Арарат, чтобы определить их связь с Ноевым ковчегом.

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