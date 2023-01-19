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1 час назад

Nokia представила смартфон с microUSB и без сканера отпечатков за 120 евро

Ferra.ru

Компания HMD Global представила свой новый бюджетный телефон на базе Android 12 Go Edition — Nokia C12.

Nokia представила новый бюджетный телефон
Фото: GSMArenaGSMArena

Новинка является прямым продолжением модели 2021 года — Nokia C10. Устройство получило 6,3-дюймовый дисплей с разрешением HD+, процессор Unisoc SC9863A1 в качестве основы. Чип смартфона построен на древнем 28-нм техпроцессе.

Телефон поставляется с 2 ГБ оперативной памяти, но есть возможность установить 2 дополнительных гигабайта программным путём. Есть здесь и 64 ГБ постоянной памяти. Но нет сканер отпечатка пальцев.

Nokia C12 оснащён двумя камерами: 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной. При этом оба модуля имеют ночной и портретный режимы.

Из прочего стоит отметить аккумулятор на 3000 мАч, зарядку мощностью 5 Вт, а также относительно высокую цену. Относительно того, что устройство может предложить. Компания Nokia просит за C12 120 евро.

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