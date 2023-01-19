Nokia представила новый бюджетный телефон

Компания HMD Global представила свой новый бюджетный телефон на базе Android 12 Go Edition — Nokia C12.

Фото: GSMArena GSMArena

Новинка является прямым продолжением модели 2021 года — Nokia C10. Устройство получило 6,3-дюймовый дисплей с разрешением HD+, процессор Unisoc SC9863A1 в качестве основы. Чип смартфона построен на древнем 28-нм техпроцессе.

Телефон поставляется с 2 ГБ оперативной памяти, но есть возможность установить 2 дополнительных гигабайта программным путём. Есть здесь и 64 ГБ постоянной памяти. Но нет сканер отпечатка пальцев.

Nokia C12 оснащён двумя камерами: 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной. При этом оба модуля имеют ночной и портретный режимы.