В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
20 минут назад

Эксперт рассказал об опасности старых смартфонов

Семён Капранов
Эльдар Муртазинэксперт

Использование старых смартфонов с изношенными механизмами и батареями в качестве альтернативы другим гаджетам опасно, поскольку это может привести к их случайному возгоранию. Об этом в комментарии Рамблеру заявил ведущий аналитик Mobile Research Group, эксперт в области мобильных технологий Эльдар Муртазин.

Ранее специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали изданию "Газета.Ru" о способах дать вторую жизнь старым смартфонам. По их словам, устройства, которыми люди перестают пользоваться как основными телефонами, можно использовать в качестве пульта дистанционного управления для техники, камеры видеонаблюдения, цифровой рамки или электронной книги.

Видео дня
На руках у людей достаточно много старых устройств. Как правило, это электронный лом, то есть они никак не используются. Наилучший вариант - это сдать такое устройство в Trade-In и получить скидку на покупку нового гаджета, а про старый забыть.

Если говорить об использовании старых смартфонов в качестве радионяни, камеры видеонаблюдения или прочего, то следует отметить, что для всего этого есть соответствующий софт, в первую очередь для устройств на Android. Но проблема в том, что все механизмы и батареи в них изношены, что может привести к негативным последствиям, например, к случайному возгоранию. Поэтому я не рекомендую давать вторую жизнь этим устройствам. Лучше отдельно купить радионяню, отдельно купить систему видеонаблюдения и так далее. А от электронного лома надо просто избавляться.
Эльдар Муртазин
Эльдар МуртазинВедущий аналитик Mobile Research Group

Эксперт также рассказал о правилах утилизации отслуживших свой срок устройств.

"Смартфоны - это устройства, которые имеют литий-ионную или литий-полимерную батарею. И эти батареи сильно загрязняют окружающую среду, поэтому выкидывать их в обычные мусорные баки нельзя. Но в крупных сетевых магазинах есть специальные лотки, в которые можно выбросить старую технику. Кроме того, в каждом большом городе есть передвижные пункты сбора, где принимают вашу старую технику, а потом правильно утилизируют. Все это при желании можно найти", — отметил специалист.

Желающим приобрести новые смартфоны эксперт посоветовал выбирать модели "на вырост".

"Это может быть модель среднего сегмента или, например, флагман. При выборе нужно обращать внимание на то, какими функциями смартфона вы пользуетесь. Потому что каждый из нас индивидуален - кому-то нужна хорошая камера, кому-то важны параметры экрана и так далее. Выбирать нужно, исходя из этого. Выпускаемые в настоящее время устройства - даже бюджетные модели - спокойно могут прослужить 3-4 года при более-менее среднем уровне эксплуатации", — заключил Муртазин.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители