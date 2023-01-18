Эксперт рассказал об опасности старых смартфонов

На руках у людей достаточно много старых устройств. Как правило, это электронный лом, то есть они никак не используются. Наилучший вариант - это сдать такое устройство в Trade-In и получить скидку на покупку нового гаджета, а про старый забыть.



Если говорить об использовании старых смартфонов в качестве радионяни, камеры видеонаблюдения или прочего, то следует отметить, что для всего этого есть соответствующий софт, в первую очередь для устройств на Android. Но проблема в том, что все механизмы и батареи в них изношены, что может привести к негативным последствиям, например, к случайному возгоранию. Поэтому я не рекомендую давать вторую жизнь этим устройствам. Лучше отдельно купить радионяню, отдельно купить систему видеонаблюдения и так далее. А от электронного лома надо просто избавляться.

Эльдар Муртазин Ведущий аналитик Mobile Research Group