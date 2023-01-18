Эксперт рассказал об опасности старых смартфонов

Использование старых смартфонов с изношенными механизмами и батареями в качестве альтернативы другим гаджетам опасно, поскольку это может привести к их случайному возгоранию. Об этом в комментарии Рамблеру заявил ведущий аналитик Mobile Research Group, эксперт в области мобильных технологий Эльдар Муртазин.
Ранее специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали изданию "Газета.Ru" о способах дать вторую жизнь старым смартфонам. По их словам, устройства, которыми люди перестают пользоваться как основными телефонами, можно использовать в качестве пульта дистанционного управления для техники, камеры видеонаблюдения, цифровой рамки или электронной книги.
Эксперт также рассказал о правилах утилизации отслуживших свой срок устройств.
"Смартфоны - это устройства, которые имеют литий-ионную или литий-полимерную батарею. И эти батареи сильно загрязняют окружающую среду, поэтому выкидывать их в обычные мусорные баки нельзя. Но в крупных сетевых магазинах есть специальные лотки, в которые можно выбросить старую технику. Кроме того, в каждом большом городе есть передвижные пункты сбора, где принимают вашу старую технику, а потом правильно утилизируют. Все это при желании можно найти", — отметил специалист.
Желающим приобрести новые смартфоны эксперт посоветовал выбирать модели "на вырост".
"Это может быть модель среднего сегмента или, например, флагман. При выборе нужно обращать внимание на то, какими функциями смартфона вы пользуетесь. Потому что каждый из нас индивидуален - кому-то нужна хорошая камера, кому-то важны параметры экрана и так далее. Выбирать нужно, исходя из этого. Выпускаемые в настоящее время устройства - даже бюджетные модели - спокойно могут прослужить 3-4 года при более-менее среднем уровне эксплуатации", — заключил Муртазин.