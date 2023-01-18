Россия вошла в топ-20 стран по развитию цифровых технологий

Россия заняла 14-е место в топ-20 стран по развитию цифровых технологий, говорится в презентации исследования "Ростелекома" по глобальным трендам цифровизации за 2021-2022 годы, представленной в рамках пресс-завтрака АНО "Цифровая экономика".

Фото: ТАСС ТАСС

Видео дня

Во второй десятке России предшествуют Германия, Италия и Бразилия, а после - идут Нидерланды, Иран, Швейцария, Саудовская Аравия, Турция и Таиланд.

При этом Россия входит в топ-10 стран по научной и изобретательской активности в робототехнике, квантовым технологиям и искусственному интеллекту.

В ходе презентации вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков отметил, что компания не ожидает понижения России в рейтинге в будущем в связи с развитием собственных разработок в области цифровых технологий.

IT-тренды

Также "Ростелеком" представил топ IT-трендов по итогам 2022 года.

Искусственный интеллект (ИИ) уже несколько лет подряд занимает в рейтинге первое место, уточнил Глазков.

ИИ лидирует по интегральному показателю (учитывает количество научных публикаций, патентов и объем инвестиций в технологию). Именно по патентной активности лидирует направление мобильных сетей. Лидером по объему инвестиций стало направление цифровой медицины.

Другими трендами цифровизации в 2022 году стали не менее значимые области - альтернативная энергетика и мобильные сети закрыли тройку лидеров. Четвертое и пятое места заняли цифровое здравоохранение и изучение рака.

В топ-20 также вошли такие категории, как социальные сети, информационная безопасность, робототехника, сети 5G (4G - на 25-м месте), электронная коммерция, компьютерные игры. Кроме того, в топ вошли мобильные платформы, приложения на операционных системах Android и iOS и блокчейн.