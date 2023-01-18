Названы 10 причин превосходства iOS над Android

Журналисты портала 9to5Google рассказали, что имеются 10 причин, по которым при сравнении Android и iOS мобильная ОС от Apple превосходит экосистему от Google.

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«Будет справедливо, если мы рассмотрим и те фичи, которые Apple реализовала идеально в ОС для iPhone. И по этим 10 причинам iOS действительно можно считать лучше, чем Android», — отметили авторы.

В первую очередь журналисты посчитали достоинством ограниченный выбор смартфонов от Apple. По их мнению, для многих покупателей выбор из 2-4 вариантов удобнее, чем из десятка разных гаджетов.

Также в 9to5Google оценили то, что приложения на iOS зачастую куда лучше обновляют и вводят новые функции раньше, чем на Android. «Мы знаем, что многие разработчики просто избегают Android или предпочитают разработку для iPhone», — пояснили журналисты.

По словам авторов, также в Apple крайне успешно наладили взаимосвязь в работе с разными устройствами корпорации. Например, функция AirDrop позволяет без каких-либо дополнительных проводов или установок передавать файлы и проводить другие операции между гаджетами.

Также авторы признали, что в настоящее время ни один процессор, используемый флагманскими смартфонами на Android, не может сравниться с чипом Apple A16 Bionic. Также в пользу iPhone журналисты назвали то, что смартфон на iOS не содержит каких-либо сторонних программ по умолчанию, в отличие от Android.

Еще одним преимуществом авторы назвали время работы от батареи, которое достаточно высокое у всех смартфонов Apple, в то время как поклонникам Android нужно специально подыскивать себе определенный гаджет с емким аккумулятором.