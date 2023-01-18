Россия вложит 24,5 млрд рублей в искусственный интеллект

На развитие технологий искусственного интеллекта в России направят более 124 млрд рублей. Из них 24,6 млрд вложит правительство РФ, еще около 100 млрд рублей – Сбербанк. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Как отмечается в «дорожной карте», к 2024 году объем рынка технологий на базе искусственного интеллекта в России составит 14 млрд рублей, что в 10 раз меньше, чем в 2019 году. Отмечается, что всего среди исполнителей программы 30 фондов, вузов и органов власти, в том числе РФПИ и Фонд «Сколково».

«После введения санкций мы определили ИИ-продукты, которые необходимо развивать на территории России, проработали ряд мероприятий, позволяющих их развивать и масштабировать, и включили все это в обновленную "дорожную карту"», — сообщили в Минэкономики.

В «дорожной карте», в частности, говорится, что 2019 году на развитие искусственного интеллекта предполагалось выделить 56,8 млрд руб. до 2024 года. Однако согласно новой концепции, на эти цели будет потрачено лишь 24,6 млрд руб. до 2030 года. Внебюджетное финансирование составит 111 млрд руб. (в 2019 году - 334 млрд руб.)

Ожидается, что развитие ИИ-технологий в России пойдет по четырем направлениям: «обработка естественного языка и синтез речи», «компьютерное зрение», «перспективные методы искусственного интеллекта» и «интеллектуальная поддержка принятия решений».

Однако по мнению экспертов, планы сложно будет реализовать из-за недостатка высокопроизводительного зарубежного оборудования.

«Речь, например, об интегральных схемах Nvidia A100 и H100 и любых будущих процессорах, которые могут сравниться с A100 по производительности», - рассказал гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров.