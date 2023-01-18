Россиянам назвали способ дать старому смартфону вторую жизнь

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали о способах дать вторую жизнь старому смартфону. Об этом пишет «Газета.Ru».

Один из вариантов — сделать из смартфона универсальный пульт дистанционного управления для техники дома или в офисе.

«Даже самый простенький смартфон Android имеет достаточную мощность, чтобы служить «умным» пультом дистанционного управления для техники дома и в офисе. Для этого загрузите на свой старый телефон приложения типа Nest, Hue и т.п., подходящие для управления домашней или офисной техникой», — рассказали специалисты Роскачества.

Также смартфон может стать беспроводной камерой, цифровой фоторамкой или портативной консолью. Кроме того, его можно использовать в качестве станции видеоконференцсвязи

«Установите на Android-устройстве приложение выбранной вами платформы для видеочатов — Zoom, «Яндекс.Телемост» или Skype. Поместите смартфон в док-станцию на своем столе дома или в конференц-зале», — советуют эксперты.

Из смартфона также можно сделать беспроводную камеру видеонаблюдения с помощью приложения IP Webcam. Кроме того, его можно задействовать в качестве электронной книги, настольного календаря или будильника.