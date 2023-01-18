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13 минут назад

Названы условия блокировки YouTube в России

Газета.Ruиещё 1

Блокировку видеохостинга YouTube в России могут рассмотреть, если платформа продолжит «систематически и осознанно» нарушать российское законодательство. Об этом заявил глава «Газпром-медиа» Александр Жаров в интервью РБК.

Названы условия блокировки YouTube в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава холдинга высказал мнение, что в случае блокировки сервиса часть пользователей продолжит пользоваться YouTube с помощью VPN, а доля юзеров может перейти на российский видеохостинг Rutube.

По словам Жарова, российская платформа не является заменой американскому сервису, и для Rutube нет прямой выгоды в случае блокировки YouTube. Глава «Газпром-медиа» пояснил, что YouTube — «всемирный видеопоисковик», который в течение восьми лет развивал рекомендательную нейросеть, российская же платформа только в начале своего пути.

«Мы можем нарастить серверную группу и пропускную способность. <...> Мы можем использовать мощности дата-центров, чтобы хранить больше загружаемого пользователями контента. <...> Но такого количества контента, которое есть на Youtube, не планируется к появлению на Rutube», — добавил Жаров.

YouTube могут засудить за название одного из разделов

Ранее СМИ неоднократно сообщали о возможной блокировке YouTube в России. Однако Минцифры в октябре заявило, что таких мер в отношении видеохостинга не планируется, напоминает Ura.ru.

Наука и техника,Александр Жаров,Газпром-медиа,
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