Foxconn объяснил разницу между iPhone и Android-смартфонами

На каждой производственной линии китайских Android-смартфонов работают всего 100 человек, в то время как в сборке iPhone одновременно задействованы не менее 1200 работников. Об этом сообщает издание 9To5Mac, ссылаясь на нового главу сборочного подразделения тайваньской компании Foxconn Майкла Чана.

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Производственная линия — это набор конвейерных этапов сборки смартфона на фабрике. В 9To5Mac считают, что обозначенная лидером Foxconn разница между производством iPhone и Android-девайсами демонстрирует «достойные подражания стандартам качества Apple, которые она применяет в отношении iPhone».

Отмечается, что Чан был представлен в роли нового руководителя сборочного подразделения Foxconn 15 января во время ежегодной вечеринки компании. Майкл Чан сменил на этом посту Вана Чан-яна, который после перестановки кадров занял место в совете директоров Foxconn.