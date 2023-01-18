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16 минут назад

Глава Foxconn рассказал о колоссальной разнице между iPhone и Android-смартфонами

Газета.Ru

На каждой производственной линии китайских Android-смартфонов работают всего 100 человек, в то время как в сборке iPhone одновременно задействованы не менее 1200 работников. Об этом сообщает издание 9To5Mac, ссылаясь на нового главу сборочного подразделения тайваньской компании Foxconn Майкла Чана.

Foxconn объяснил разницу между iPhone и Android-смартфонами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Производственная линия — это набор конвейерных этапов сборки смартфона на фабрике. В 9To5Mac считают, что обозначенная лидером Foxconn разница между производством iPhone и Android-девайсами демонстрирует «достойные подражания стандартам качества Apple, которые она применяет в отношении iPhone».

Отмечается, что Чан был представлен в роли нового руководителя сборочного подразделения Foxconn 15 января во время ежегодной вечеринки компании. Майкл Чан сменил на этом посту Вана Чан-яна, который после перестановки кадров занял место в совете директоров Foxconn.

Подчеркивается, что назначение Майкла Чана никак не связано с недавними масштабными протестами рабочих на заводе Foxconn в Чжэнчжоу, главном кампусе тайваньской фирмы по производству iPhone. При этом отмечается, что Чан сыграл важную роль в улаживании конфликта, в чем ему каким-то образом помогло американские образование.

Наука и техника,Майкл Чан,Apple,
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