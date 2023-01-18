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33 минуты назад

Российские ученые изобрели корабль для спасения космонавтов в случае ЧП

Мир24

Российские ученые запатентовали специальный корабль для спасения космонавтов в случае ЧП во время полета к Луне либо другому объекту Солнечной системы, говорится на сайте Роспатента.

Российские ученые изобрели корабль для спасения космонавтов
Фото: ТАССТАСС

«Изобретение относится к средствам стыковки и защиты от космической радиации, а также уменьшения опасности от метеороидов и космического мусора», – сказано в релизе.

Устройство будет состоять из сферического радиационного убежища, к которому будут пристыкованы разгонные блоки. Их установят таким образом, чтобы двигатели блоков смотрели в противоположном направлении. «Разгонники» предложено сделать на основе разгонных блоков «Бриз-М».

Убежище будет выводиться на орбиту на ракете «Ангара-А5», а разгонные блоки можно будет выводить на «Протоне-М». Сборка корабля-спасателя будет происходить на околоземной орбите, после чего он будет отправляться к Луне. После спасения космонавты будут в убежище возвращаться на околоземную орбиту, переходить на корабль «Союз» и на нем спускаться на Землю.

Корабль Crew Dragon используют для эвакуации до прибытия «Союза»

Напомним, весной самарские ученые представили проект роботизированного комплекса для автоматического спасения космонавта в открытом космосе.

Наука и техника,Роспатент,
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