Российские ученые изобрели корабль для спасения космонавтов

«Изобретение относится к средствам стыковки и защиты от космической радиации, а также уменьшения опасности от метеороидов и космического мусора», – сказано в релизе.

Устройство будет состоять из сферического радиационного убежища, к которому будут пристыкованы разгонные блоки. Их установят таким образом, чтобы двигатели блоков смотрели в противоположном направлении. «Разгонники» предложено сделать на основе разгонных блоков «Бриз-М».

Убежище будет выводиться на орбиту на ракете «Ангара-А5», а разгонные блоки можно будет выводить на «Протоне-М». Сборка корабля-спасателя будет происходить на околоземной орбите, после чего он будет отправляться к Луне. После спасения космонавты будут в убежище возвращаться на околоземную орбиту, переходить на корабль «Союз» и на нем спускаться на Землю.