Сооснователь Apple Возняк занялся орбитальным мусором

Легендарный сооснователь Apple запустит в космос спутники для изучения «мертвых» космических аппаратов и их обломков.

Проблема космического мусора способна поставить крест на освоении околоземного пространства вообще, человечество будет тогда заперто на одной-единственной планете. И тем не менее, люди продолжают мусорить на орбите. При этом уборка космоса — сложная задача, которую пока не удается решить.

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Иногда подобные объекты угрожают Земле: так, недавно на Землю упал 23-тонный обломок китайской ракеты Long March 5B — к счастью, в необитаемые районы Тихого океана.

Напомним, запуск ракеты Long March 5B был произведен 31 октября 2022 года, ракета несла лабораторный модуль "Мэнтянь" к национальной китайской орбитальной станции. Официально запуск был признан успешным. Но после запуска ступень ракеты Long March 5B обычно неконтролируемо падает, и никто не знает, куда упадет в следующий раз. Так, уже четыре раза ступени Long March 5B падали на Землю, был даже случай падения в густонаселенной местности Кот-д'Ивуара.

По мере запусков все большего количества космических аппаратов в околоземное пространство такие ситуации будут происходить все чаще. В частности, чем больше в космосе всевозможных орбитальных аппаратов, тем больше вероятность столкновения, эдаких космических ДТП, опять же с вероятным падением на Землю обломков. Тут можно вспомнить столкновение «Космоса-2251» Военно-космических сил России с коммуникационным спутником Iridium 33. Космические аппараты столкнулись над полуостровом Таймыр на относительной скорости более 10 км/c, масса одного спутника составляла 600 кг, второго — 900 кг. После столкновения образовалось облако обломков, по сей день летающее в околоземном пространстве. Вторым подобным случаем стало столкновение в 2021 году китайского метеорологического спутника с обломком российской ракеты-носителя «Зенит-2».

В настоящее время, по данным новой компании Стива Возняка Privateer, в околоземном пространстве находится 4928 работающих спутника. Неработающих, но все еще целых космических аппаратов — 3129. Плюс вокруг Земли летают куски «неизвестно чего», те крупные объекты, происхождение которых не удается идентифицировать — таких 8732. Ступеней ракет, не упавших на поверхность нашей планеты после запуска — 1866. Есть и крупные обломки, происхождение которых известно — таковых 10981. Например, один из обломков имеет маркировку TITAN 3C TRANSTAGE DEB, это обломки американского спутника, запущенного в 1965 году, почти космический антиквариат.

Кроме 36500 обломков крупнее 10 см, вокруг Земли вращается порядка 1 млн единиц мелкого мусора размером от 1 до 10 см. И еще 330 млн единиц мусора размером от 1 мм до 1 см.

При этом даже самый маленький осколок может наделать бед, пробив отверствие во вполне рабочем (до этого) спутнике.

Ученые опасаются, что может произойти то, что называется синдромом Кесслера (Kessler Syndrome), когда обломков становится так много, что они начинают неконтролируемо сталкиваться между собой, создавая все больше обломков, которое образует сплошное облако. На освоении космоса можно будет, как уже упомянуто выше, поставить крест.

Иногда обломки появляются не случайно. Так в 2007 году Китай испытал противоспутниковое оружие (anti-satellite weapon, ASAT), уничтожив старый метеорологический спутник. В результате образовалось порядка 3 тыс обломков. Такое же оружие испытала и Россия.

Проблема космического мусора будет становится все серьезнее по мере того, как число спутников в космосе будет расти.

И что же компания Стива Возняка Privateer? Она планирует бороться с космическим мусором на информационном фронте, создав нечто типа «Google Maps» для космических объектов в околоземном пространстве. Такое решение от Privateer уже работает и носит название Wayfinder, благодаря ему можно посмотреть, какой именно работающий спутник или элемент космического мусора пролетает над нашей головой в любой момент времени. Кроме того, Privateer выпустила бета-версию решения Crow's Nest, позволяющего спланировать запуск космического аппарата так, чтобы минимизировать его столкновение с другими объектами, уже бороздящими космические просторы. В будущем планируется описать каждый обломок с точки зрения его размеров, формы, скорости, направления движения и вращения. Для этого специалисты Privateer работают над запуском в космос «следящих» спутников, изучающих орбитальный мусор.

Также в ближайших планах компании Privateer – создание краудсорсингового общества астрономов-любителей, следящих за обломками с Земли с помощью телескопов. Для этого Privateer заключила соглашение с производителем телескопов Celestron.

И еще немного статистики. Если в 2016 году на орбитах над нашими головами было порядка 1700 спутников, то к 2030-му, как ожидается, их станет около 57000.

Что же касается реальных путей решения мусорно-космической проблемы, то Илон Маск, например, предлагает запускать ракету Starship компании SpaceX в околоземное пространство для «ловли» подобных объектов. В носовой части ракеты открываются огромные двери, которые презназначены для загрузки и выгрузки грузов. Но они могут работать и как своего рода челюсти, проглатывающие космические мусорные объекты.