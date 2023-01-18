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15 минут назад

Ложемент Фрэнка Рубио перенесли из поврежденного "Союза МС-22" в Crew Dragon

ТАССиещё 4

Ложемент астронавта NASA Фрэнка Рубио в среду был перенесен из пилотируемого корабля "Союз МС-22", у которого поврежден радиатор, в американский Crew Dragon на случай аварии до прибытия "Союза МС-23". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

Кресло астронавта NASA перенесли из «Союза МС-22» в Crew Dragon
Фото: NASANASA

"С учетом технического состояния корабля "Союз МС-22", 18 января с целью обеспечения безопасного возвращения экипажа МКС на Землю в случае аварии до прибытия корабля "Союз МС-23" ложемент астронавта NASA Франциско Рубио демонтировали из корабля "Союз МС-22" и перенесли в корабль Crew Dragon", - сказали в Роскосмосе.

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Как уточнили в госкорпорации, чтобы сохранить центровку спускаемого аппарата российского корабля, в кресле Рубио разместили укладку с грузами.

"После прибытия на МКС "Союза МС-23" ложементы Франциско Рубио и космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина будут перенесены в этот корабль", - добавили в пресс-службе.

В субботу в Роскосмосе сообщили о разработанном вместе с космическими агентствами стран - партнеров по МКС плане возвращения космонавтов и астронавтов в случае аварии до прибытия "Союза МС-23". Как уточнили в госкорпорации, если возникнет аварийная ситуация и экипажу станции потребуется экстренно эвакуироваться до прибытия корабля "Союз МС-23", то на поврежденном "Союзе МС-22" вернутся двое космонавтов, остальные члены экипажа - на корабле Crew Dragon. Такое решение было принято, поскольку спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, поскольку поможет снизить температуру и влажность в "Союзе МС-22".

Миссия космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио была продлена из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегулирования пилотируемого корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря.

После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный корабль в беспилотном режиме, а экипаж вернуть на корабле "Союз МС-23", который будет запущен к МКС 20 февраля.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,Роскосмос,NASA,
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