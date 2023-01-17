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27 минут назад

В Швеции открылся первый в Европе орбитальный космодром

Газета.Ru

В Швеции открылась первая на территории материковой Европы (за вычетом России) площадка для орбитальных космических запусков. Об этом сообщает Space News.

В Швеции открылся первый в Европе орбитальный космодром
Фото: SSCSSC

Церемония открытия прошла 13 января, на ней присутствовали король и премьер-министр Швеции, а также президент Еврокомиссии.

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«С космодромом «Эсрейндж» ЕС получает стратегический актив, который обеспечивает независимый доступ в космос, — сказала Анна Кинберг Батра, председатель правления Шведской космической корпорации (SSC). — Это будет способствовать достижению целей ЕС и ООН в области устойчивого развития, а также стратегий в области безопасности и обороны».

«Нынешняя геополитическая ситуация, не в последнюю очередь, конфликт на Украине, продемонстрировала, насколько важно, чтобы Европейский союз имел доступ в космос», — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Европа уже имеет независимый доступ к космосу через космодром во Французской Гвиане, управляемый французским космическим агентством CNES, на котором проводятся запуски Ariane и Vega. При этом официальные лица мало говорили о самом орбитальном космодроме или о его предполагаемых пользователях. На космодроме есть установка для сборки ракет-носителей и три стартовых площадки. Одна площадка предназначена для суборбитальных ракет и «микропусковых установок», способных выводить на солнечно-синхронную орбиту до 300 кг, вторая площадка будет использоваться для ракет-носителей, способных выводить на нее до 1200 кг. Третья площадка предназначена для испытаний многоразовых ракет.

SSC заявила, что площадка будет использоваться для Themis, прототипа многоразовой ракеты-носителя, разрабатываемого ArianeGroup при поддержке Европейского космического агентства для тестирования технологий вертикального взлета и посадки. Эти запуски могут начаться в конце 2023 года. Тем не менее ArianeGroup в дорожной карте развития Themis заявила, что испытания в «Эсрейндже» будут ограничены низковысотными «подскоками» на высоте несколько десятков метров. Высотные испытания будут проходить во Французской Гвиане.

На мероприятии отметили присутствие представителей немецкой компании Isar Aerospace, разрабатывающей малую ракету-носитель Spectrum. Isar проводит испытания двигателей в «Эсрейндже», но в своем заявлении компания заявила, что не планирует проводить там орбитальные запуски. Первый запуск Spectrum запланирован на конец этого года с космодрома Аннёйа в Норвегии.

Наука и техника,Роскосмос,Европейское космическое агентство,Еврокомиссия,ООН,ЕС,
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