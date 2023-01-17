Китай запланировал более 70 космический запусков на 2023 год

В 2023 году китайские государственные и частные компании планируют совершить более 70 космических пусков. Об этом сообщает Space News.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Согласно заявлению, сделанному в начале января, Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), главный космический подрядчик страны и производитель ракет серии «Чанчжэн», снова нацелится совершить более 50 запусков этом году.

Среди основных запусков CASC будут две миссии «Шэньчжоу» с экипажем на космическую станцию «Тяньгун», а также пара вспомогательных грузовых кораблей «Тяньчжоу». Кроме того, вновь в космос отправится ракета «Чанчжэн-5», которая в последний раз взлетала в 2020 году для запуска «Тяньвэнь-1» на Марс и миссии по возврату образцов лунного грунта «Чанъэ-5». Пока неясно, с чем именно связана новая миссия тяжелой ракеты.

Низкоорбитальная версия ракеты «Чанчжэн-5Б» также снова отправится в полет, за последние два года она запустила три модуля обитаемой космической станции «Тяньгун». В новом году она может доставить космический телескоп «Сюньтянь», близкий по параметрам к Hubble, выполнить тестовый запуск большого количества спутников на НОО за раз и отправить в испытательный полет пилотируемый космический корабль нового поколения.

Кроме того, ожидается, что Китай будет и дальше наращивать возможности по наблюдению и разведке Земли, запуская спутники «Яогань», «Гаофэнь» и «Бэйдоу». Кроме того, будут запущены спутники связи, спутники для наблюдения за океаном и за погодой.

В научных целях будут запущены «Зонд Эйнштейна» (ноябрь 2023) и китайско-французский SVOM (середина 2023 года).