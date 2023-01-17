В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
19 минут назад

Произошла утечка данных пользователей портала "1С:Урок"

ТАССиещё 2

Компания "1С" по результатам предварительного анализа обнаружила утечку данных пользователей портала с электронными учебными материалами для учителей и школьников "1С:Урок", причины утечки были устранены. Об этом сообщил ТАСС представитель компании Алексей Харитонов.

Произошла утечка данных пользователей портала "1С:Урок"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы изучаем ситуацию. По результатам предварительного анализа утечка данных с сайта urok.1c.ru имела место. <...> Причины утечки на данный момент устранены", - сказал он.

Харитонов уточнил, что в открытый доступ попали ФИО пользователей, их неверифицированные адреса электронной почты и небольшое количество неверифицированных телефонов.

"Пароли и другая более критичная информация в открытый доступ не попали. <...> Мы приносим искренние извинения всем пользователям сайта urok.1c.ru", - добавил он.

Информация об утечке ранее во вторник была опубликована в Telegram-канале "Утечки информации".

Наука и техника,Алексей Харитонов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители