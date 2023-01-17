Произошла утечка данных пользователей портала "1С:Урок"

Компания "1С" по результатам предварительного анализа обнаружила утечку данных пользователей портала с электронными учебными материалами для учителей и школьников "1С:Урок", причины утечки были устранены. Об этом сообщил ТАСС представитель компании Алексей Харитонов.
"Мы изучаем ситуацию. По результатам предварительного анализа утечка данных с сайта urok.1c.ru имела место. <...> Причины утечки на данный момент устранены", - сказал он.
Харитонов уточнил, что в открытый доступ попали ФИО пользователей, их неверифицированные адреса электронной почты и небольшое количество неверифицированных телефонов.
"Пароли и другая более критичная информация в открытый доступ не попали. <...> Мы приносим искренние извинения всем пользователям сайта urok.1c.ru", - добавил он.
Информация об утечке ранее во вторник была опубликована в Telegram-канале "Утечки информации".