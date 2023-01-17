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26 минут назад

Атмосферная пыль скрывала истинные масштабы глобального потепления — исследование

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Пыль в атмосфере Земли могла скрыть истинные масштабы глобального потепления, помогая охлаждать климат в течение последних нескольких десятилетий, сообщает The Guardian.

Атмосферная пыль скрывала масштабы глобального потепления
Фото: +1+1

К такому выводу пришла группа исследователей из США и Европы. По их оценкам, в воздухе постоянно находится около 26 млн т пылевых частиц.

Как показал анализ, объем атмосферной пыли увеличился примерно на 55% с середины XIX века. Климатологи считают, что растущая концентрация пыли скрыла до 8% потепления от выбросов углерода.

Частицы пыли наряду с синтетическими твердыми частицами способны охлаждать планету несколькими способами. Они отражают солнечный свет и рассеивают перистые облака, которые согревают Землю. Попадая в океан, пыль помогает расти фитопланктону, поглощающему углекислый газ и вырабатывающему кислород.

В некоторых случаях пылевые облака могут оказывать обратный эффект. Они затемняют снег и лед, ускоряя их таяние за счет усиленного поглощения тепла. Но в остальных сценариях пыль способствует охлаждению планеты, выяснили ученые.

По словам климатолога из обсерватории Земли Ламонта-Доэрти в Колумбийском университете Гизеллы Уинклер, их исследование показало, что существующие климатические модели не учитывают роль атмосферной пыли, и, следовательно, не очень точны. Ученая добавила, что им необходимо продолжить изыскания, чтобы точнее предсказывать изменения климата в ближайшие годы.

Ранее Plus-one.ru рассказывал об обнаружении в атмосфере Земли нового вещества, усиливающего глобальное потепление.

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