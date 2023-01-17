В России создали гибрид кукурузы, способный самоклонироваться

Новый гибрид кукурузы и гамаграсса способен размножаться путем создания генетических копий. Об этом сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

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Кукуруза - одна из самых популярных и продуктивных сельскохозяйственных культур. Ее можно употреблять в пищу непосредственно, изготавливать из нее крахмал и патоку, а также давать скоту в качестве корма. В том числе популярно создание гибридов кукурузы для повышения урожайности, стойкости к вредителям, болезням и климату.

Ученые Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН решили закрепить гетерозис, то есть, повысить жизнеспособность подобных гибридов. Для этого они объединили геномы кукурузы и гамаграсса восточного (T. dactyloides), ее дикого сородича, и получили новый вид растения, продуцирующий пыльцу и автономно размножающийся через семенную фазу апомиктическим (бесполосеменным) путем. Исследователи отметили, что созданный ими межродовой апомиктичный гибрид превосходит своих "родителей" по многим хозяйственным свойствам, включая больший урожай зеленой массы — до 90 тонн с гектара, а также высокое содержание незаменимых аминокислот (органических соединений, из которых состоят белки) и важнейших микроэлементов.

Такой метод размножения необходим, поскольку если идеальное генетическое сочетание уже выведено искусственным путем, то дальнейшая рекомбинация генов даже внутри одного вида только разрушает его. Поэтому вместо полового размножения прибегают к апомиксису, размножению без оплодотворения, при котором новое растение является генетической копией материнского.