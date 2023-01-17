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6 минут назад

В WhatsApp появится новая функция

Lenta.ru

Пользователям популярного мессенджера WhatsApp на базе Android станет доступна возможность быстрой блокировки нежелательных контактов. О разработке новой функции стало известно специалистам портала WABetaInfo.

У ряда пользователей WhatsApp появится новая функция
Фото: ShutterstockShutterstock

По информации издания, в WhatsApp появится функция блокировки незнакомых и нежелательных контактов непосредственно в списке чатов. Помимо этого, мессенджер работает над тем, чтобы кнопка для блокировки пользователей отображалась прямо во всплывающих уведомлениях о новом сообщении.

Отмечается, что кнопка блокировки будет отображаться в тех случаях, когда сообщения приходят от неизвестных и ненадежных контактов. Ограничение необходимо, чтобы пользователи случайно не нажимали на действие блокировки при ответе на уведомления своим доверенным контактам.

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Возможность быстрого ограничения доступа для контактов находится на стадии разработки. Ожидается, что она появится в одном из будущих обновлений приложения.

Ранее сообщалось, что пользователям WhatsApp станет доступна функция переноса чатов без облачного копирования. Новая функция позволит переносить чаты без необходимости создавать резервные копии их истории.

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