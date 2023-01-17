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46 минут назад

Анонсирована AphyOS – платная альтернатива Android без сервисов Google

MobiDevices

Швейцарский стартап программного обеспечения Apostrophy AG, основанный ветеранами мобильной индустрии, на этой неделе направляется в Давос, чтобы представить операционную систему для смартфонов, которая ставит конфиденциальность на первое место.

Анонсирована AphyOS – платная альтернатива Android без сервисов Google
Фото: MobiDevicesMobiDevices

Новая ОС получила название AphyOS и создана на основе GrapheneOS. Напомним, GrapheneOS – это новая версия Android с открытым исходным кодом. В отличие от Apple и Google, Apostrophy будет взимать абонентскую плату за своё программное обеспечение и услуги, причём основными потребителями являются производители устройств, а не конечные пользователи.

AphyOS сможет запускать приложения для Android, но по умолчанию не будет включать мобильные сервисы Google или Play Store. Чтобы предотвратить отслеживание поведения пользователя, все приложения будут запускаться в режиме, запрещающем сбор данных.

Швейцарский стартап Apostrophy AG был основан Петтером Неби, который с 2008 года владеет брендом мобильных телефонов Punkt. На данный момент в компании работает более 50 человек по всему миру. В этом году стартап смог привлечь 10 млн евро ($11 млн) от инвесторов.

Примечательно, что несмотря на появление различных мобильных операционных систем, ориентированных на конфиденциальность, ни одна из них не добилась коммерческого успеха.

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