Анонсирована AphyOS – платная альтернатива Android без сервисов Google

Швейцарский стартап программного обеспечения Apostrophy AG, основанный ветеранами мобильной индустрии, на этой неделе направляется в Давос, чтобы представить операционную систему для смартфонов, которая ставит конфиденциальность на первое место.

Фото: MobiDevices MobiDevices

Новая ОС получила название AphyOS и создана на основе GrapheneOS. Напомним, GrapheneOS – это новая версия Android с открытым исходным кодом. В отличие от Apple и Google, Apostrophy будет взимать абонентскую плату за своё программное обеспечение и услуги, причём основными потребителями являются производители устройств, а не конечные пользователи.

AphyOS сможет запускать приложения для Android, но по умолчанию не будет включать мобильные сервисы Google или Play Store. Чтобы предотвратить отслеживание поведения пользователя, все приложения будут запускаться в режиме, запрещающем сбор данных.

Швейцарский стартап Apostrophy AG был основан Петтером Неби, который с 2008 года владеет брендом мобильных телефонов Punkt. На данный момент в компании работает более 50 человек по всему миру. В этом году стартап смог привлечь 10 млн евро ($11 млн) от инвесторов.