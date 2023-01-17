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36 минут назад

Православные активисты потребовали удалить из WhatsApp «ЛГБТ»-смайлы

Ferra.ru

СМИ сообщили, что православные активисты из движения «Сорок Сороков» отправили в адрес WhatsApp досудебное заявление с требованием удалить некоторые эмодзи.

Православные активисты потребовали удалить из WhatsApp «ЛГБТ»-смайлы
Фото: UnsplashUnsplash

В частности, «Сорок Сороков» не устроили картинки, изображающие радугу с облаками, парами мужчин или женщин, беременного человека мужского гендера и некоторые флаги. Активисты заявляют, что это всё пропаганда ЛГБТ. Они ссылаются на недавно приятный в РФ закон относительно этого и на Священное Писание.

«Сорок сороков» пригрозили WhatsApp судом в случае неудаления эмодзи.

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