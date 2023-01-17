Православные активисты потребовали удалить из WhatsApp «ЛГБТ»-смайлы

В частности, «Сорок Сороков» не устроили картинки, изображающие радугу с облаками, парами мужчин или женщин, беременного человека мужского гендера и некоторые флаги. Активисты заявляют, что это всё пропаганда ЛГБТ. Они ссылаются на недавно приятный в РФ закон относительно этого и на Священное Писание.