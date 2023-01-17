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25 минут назад

«Роскосмос» зарегистрировал изображение «Союза-2»

Lenta.ru

«Роскосмос» зарегистрировал в качестве товарного знака изображение ракет семейства «Союз-2», в частности, легкого носителя «Союз-2.1в». Об этом со ссылкой на Роспатент сообщает РИА Новости.

«Роскосмос» зарегистрировал изображение «Союза-2»
Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА НовостиПресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Агентство отмечает, что изображения ракет сгруппированы по нескольким критериям.

В перечне можно встретить, например, «автоматы для продажи билетов, 3D-очки, звукозаписывающая аппаратура, аппараты для МРТ, различное измерительное оборудование, носовые зажимы для ныряльщиков, картриджи видеоигр, ключи от криптовалюты, аппараты для сушки фруктов, оборудование для саун, приборы для окуривания, автомобильные фары, сачки для бабочек и шесты для прыжков».

В январе американская компания SpaceX вывела на орбиту спутники британской компании OneWeb, от сотрудничества с которой отказалась Россия.

В сентябре агентство Yonhap сообщило, что Южная Корея откажется от использования российских ракет для запуска собственных космических аппаратов.

Наука и техника,Роспатент,OneWeb,SpaceX,Роскосмос,
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