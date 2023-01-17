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41 минуту назад

Таяние льдов в Антарктиде оказалось обратимым

Lenta.ru

Исследовательская группа из Кембриджского, Эдинбургского и Вашингтонского университетов заметили, что таяние льдов в Антарктиде может быть обратимым. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Communications.

Таяние льдов в Антарктиде оказалось обратимым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе исследования были объединены спутниковые снимки, а также климатические и океанические данные, чтобы определить последствия таяния Западно-Антарктического ледяного щита, который содержит достаточно льда, чтобы поднять уровень мирового океана на 3,3 метра. С начала 1990-х годов ученые наблюдали резкое ускорение таяния льда в этом регионе, что объяснялось антропогенным изменением климата за последнее столетие.

Теперь специалисты выявили выраженные региональные различия в том, как эволюционировал Западно-Антарктический ледяной щит с 2003 года из-за изменения климата. Оказалось, что на это влияют изменения силы и направления прибрежных поверхностных ветров.

Поскольку в этой части Антарктиды преобладающие ветры дуют с запада, то при усилении они поднимают более теплую и соленую воду из глубин океана, которая достигает береговой линии Антарктики и увеличивает скорость таяния льда.

Однако в период с 2003 по 2015 год у побережья сектора моря Амундсена интенсивность преобладающих западных ветров уменьшилась. Это означало, что более глубокая и теплая вода не могла проникнуть к льдам. Это иллюстрируется соответствующим поведением ледников, у которых выражено сократилась скорость таяния. Причиной этого ученые называют необычное углубление системы низкого давления моря Амундсена, что привело к проникновению менее теплой воды.

Результаты работы показывают сложность выявлений закономерностей в поведении льда в Западной Антарктиде, что вновь поднимает вопрос о прогнозировании поведения ледяного континента в условиях мирового потепления.

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