Мошенникам хотят поставить заслон в мессенджерах

Банкам следует запретить рассылку клиентам, в том числе потенциальным, любых сообщений через мессенджеры, а людей нужно лучше информировать о способах обмана в популярных «общалках». С такими инициативами парламентарии и эксперты выступили на фоне растущего числа мошенничеств в мессенджерах. Как не попасть в лапы аферистов, используя бесплатные мобильные приложения, узнала «Парламентская газета».

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Корень зла — утечки данных

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Обманывать людей через мессенджеры даже проще, чем звонить по телефону, считают эксперты. В профиле можно установить логотип известной компании, что повышает доверие неискушенных пользователей мобильных приложений, а если использовать функцию бизнес-аккаунта, на разводку поведется еще больше абонентов. Поскольку люди смотрят в первую очередь на картинку, а на номер часто не обращают внимания, хотя он может быть даже не российский.

Аферисты освоили мессенджеры не вчера, но вал звонков и сообщений от них через приложения начался в конце прошлого года и продолжается сейчас. Почти половина всех мошенничеств происходит через WhatsApp, рассказал «Парламентской газете» сенатор Артем Шейкин, который и сам едва не стал жертвой такой разводки. «Банковских работников» он раскусил на первых секундах разговора, но далеко не у всех россиян есть подобный опыт и необходимые знания, констатировал Шейкин.

«Роскомнадзору и другим заинтересованным ведомствам нужно усилить контроль по этой проблематике, — сказал сенатор. — Но в первую очередь необходимо бороться с корнем мошенничества, а именно с утечками персональных данных. Существующего регулирования для этого недостаточно». Противодействие новым видам мошенничества Шейкин планирует обсудить с представителями бизнеса и экспертами на специальном совещании весной.

Вне контура безопасности

Россияне пожинают плоды устоявшейся практики продвижения банками своих продуктов через мессенджеры, считает преподаватель образовательной экосистемы Moscow Digital School Олег Блинов. Менеджеры продаж финансовых организаций много лет пытаются связаться с существующими и потенциальными клиентами через приложения. «При этом ни банки, ни регулятор никак не комментировали и не ограничивали эту практику, ведь она приводила к увеличению продаж, — отметил эксперт. — Теперь же, когда получить сообщение по WhatsApp или Viber от банка стало нормой, люди не всегда могут отличить настоящие обращения от мошеннических».

К решению проблемы, по мнению Блинова, следует подключиться Роскомнадзору и Центробанку. Финорганизациям нужно строго указать, что мессенджеры не входят в контур безопасности банка, а значит, использовать их для рассылок нельзя ни при каких обстоятельствах. Об этом же надо проинформировать всех клиентов, причем сделать это с максимальным охватом — посредством инфографики, рекламы, блог-постов.

Есть и другая сторона проблемы: большинство людей сами выдают мошенникам нужную тем информацию, находясь под психологическим давлением. Экспертам такие приемы известны, их называют социальной инженерией. «Поэтому нужно не переставать учить людей азам грамотности по борьбе с мошенничеством, ведь любые технические и организационные меры неэффективны против ситуации, когда человек под действием обмана сам называет преступнику все пароли и кодовые слова», — добавил Олег Блинов.

Полиция в Viber не позвонит

В конце прошлого года российские операторы мобильной связи в тестовом режиме запустили систему блокировки звонков с подменных номеров под названием «Антифрод». Развивать ее планируют в течение всего 2023 года, а в следующем она должна охватить все регионы страны, сообщили в Главном радиочастотном центре. После этого, как ожидается, совершать преступления с использованием подменных номеров станет невозможно в принципе.

Но уже сейчас жизнь телефонным мошенникам серьезно осложнили — именно поэтому они стали массово осваивать мессенджеры, рассказал «Парламентской газете» телеком-эксперт Эльдар Муртазин. «Государство скорее побеждает в этой борьбе, — констатировал он. — Накал проблемы уходит, но под ударом по-прежнему пожилые люди и те, кто не очень внимательно относится к собственной кибербезопасности, поэтому людям нужно прививать цифровую гигиену».

Звонки через мессенджеры Роскомнадзору неподконтрольны — он их просто «не видит», добавил Муртазин. Но как-то специфически регулировать мобильные приложения, по мнению эксперта, не стоит, да это и не получится. Проще и правильнее — работать с людьми, объясняя, что серьезные организации через WhatsApp/Viber/Telegram и так далее звонить не станут. В целях экономии некоторые интернет-магазины рассылают информацию о заказах через мессенджеры, но тут уж каждый должен сам решать, доверять им или нет. И уж точно лучше не открывать никакие ссылки.