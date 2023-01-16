Ученые выявили новый метод борьбы с бактериями, устойчивыми к антибиотикам

Научные специалисты полагают, что примерно 70 процентов инфекционных заболеваний так или иначе связаны с формированием биопленок — групп микроорганизмов, которые находятся на разных поверхностях и могут приобретать устойчивость к антимикробным препаратам.

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Ученые из НЦМУ «Центр персонализированной медицины» создали, а далее химически синтезировали и изучили пептидные соединения, активные в отношении биопленок, формируемых бактериями Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter baumannii. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Указанные соединения разработаны на основе природных антимикробных протеинов, которые содержатся в клетках системы врожденного иммунитета людей и животных. Эти протеины обеспечивают надежную противоинфекционную защиту.