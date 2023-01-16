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16 минут назад

Билл Гейтс решил перевести человечество на искусственное мясо

Свободная прессаиещё 1

Американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что переход человечества на искусственное мясо - это всего лишь вопрос цены.

Билл Гейтс решил перевести человечество на искусственное мясо
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В настоящее время в мире есть немало компаний, которые производят говядину по-новому и сокращают выброс метана в атмосферу, — отметил Гейтс.

По его словам, в конечном итоге продукты из искусственного мяса будут качественными и более востребованными, чем в настоящее время. При этом бизнесмен уверен, что все упирается в стоимость товаров из искусственного мяса, пишет Business Insider.

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«Нужно сделать подобные экологичные продукты дешевыми. Это единственный способ убедить все страны мира измениться», — заключил он.

Ранее "СП" сообщала о том, что Гейтс предупредил мир о новых страшных пандемиях.

Наука и техника,Билл Гейтс,
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