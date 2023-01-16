Билл Гейтс решил перевести человечество на искусственное мясо

Американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что переход человечества на искусственное мясо - это всего лишь вопрос цены.
«В настоящее время в мире есть немало компаний, которые производят говядину по-новому и сокращают выброс метана в атмосферу, — отметил Гейтс.
По его словам, в конечном итоге продукты из искусственного мяса будут качественными и более востребованными, чем в настоящее время. При этом бизнесмен уверен, что все упирается в стоимость товаров из искусственного мяса, пишет Business Insider.
«Нужно сделать подобные экологичные продукты дешевыми. Это единственный способ убедить все страны мира измениться», — заключил он.
Ранее "СП" сообщала о том, что Гейтс предупредил мир о новых страшных пандемиях.