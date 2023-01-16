В Туркменистане заблокировали «аську»

СМИ сообщили, что с 13 января мессенджер ICQ больше недоступен для скачивания в Туркменистане. А до этого власти начали массово блокировать ICQ-каналы с VPN-ключами.

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ICQ стал популярен в Туркменистане в 2022 году. Там начали создавать каналы с постоянно обновляющимися ключами для VPN. Спустя какое-то время такие каналы начали удалять. В ICQ сообщили, что делают это по требованию туркменских властей.