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53 минуты назад

В Туркменистане заблокировали «аську»

Ferra.ru

СМИ сообщили, что с 13 января мессенджер ICQ больше недоступен для скачивания в Туркменистане. А до этого власти начали массово блокировать ICQ-каналы с VPN-ключами.

В Туркменистане заблокировали «аську»
Фото: ТАССТАСС

ICQ стал популярен в Туркменистане в 2022 году. Там начали создавать каналы с постоянно обновляющимися ключами для VPN. Спустя какое-то время такие каналы начали удалять. В ICQ сообщили, что делают это по требованию туркменских властей.

Затем Google Play стал сообщать, что приложение ICQ больше недоступно в регионе. Однако у тех, кто скачал мессенджер ранее, он продолжает работать. Скорее всего, потому, что использует сервера mail.ru, которые всегда избегали блокировок в Туркменистане.

Наука и техника,Mail.ru Group,Google,
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