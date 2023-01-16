Быть как Тони Старк: как работает джетпак, и сколько стоит на нем полетать

Сама по себе технология реактивных ранцев (или «джетпаков») уже давно интересует инженеров: первые попытки разработать реальный образец научно-фантастического гаджета датируются еще серединой XX века. Например, американская фирма Bell-Textron в 1950-х годах разработала т.н. «человеческую ракету» — примитивный джетпак, который получил небольшое камео в фильме про Джеймса Бонда «Шаровая молния». Изначально ранец создавался для американской армии, однако руководство вооруженных сил США сочло экспериментальный гаджет слишком опасным. Тем не менее, это не помешало дублеру Шона Коннери выполнить непродолжительный полет и приземлиться рядом со знаменитой машиной Бонда.

Фото: Gravity Industries Gravity Industries

Но тогда подобные технологии еще были чем-то из разряда фантастики. Сейчас, почти 70 лет спустя, разработкой джетпаков занимается немало частных и государственных компаний, которые рассматривают перспективы применения ранцев в чрезвычайных ситуациях и для военных целей. Одним из первых игроков на рынке стала фирма JetLev-Flyer, которая представила первые потребительские джетпаки — правда, работают они за счет давления воды. Рюкзак JetLev выглядит практически так же, как та самая «человеческая ракета» из фильма про Джеймса Бонда: за спиной пользователя находится рюкзак, две турбины и две управляющие рукоятки. Но в воздух устройство поднимается благодаря мощным струям воды, которые подаются при помощи мотора. JetLev способен выйти на высоту до 10 метров и, благодаря механизму действия, также способен работать под водой. Цена комплекта JetLev зависит от версии и комплектации ранца: согласно официальному магазину компании, сумма варьируется от 27 490 до 99 900 евро.

Видео дня

Что касается «настоящих» джетпаков, работающих на горючем топливе, то на данный момент большинство проектов находится на стадии разработки — и лишь немногие из них можно опробовать в действии. Так, британская компания Gravity Industries в сентябре 2022 года продемонстрировала свежую итерацию своего реактивного ранца: основатель фирмы и главный пилот-испытатель, Ричард Браунинг, показал его на чикагской выставке IMTS. Джетпак Gravity Industries порядком отличается от того, что инженеры представляли себе в 1950-х — помимо двух турбин, закрепленных на самом ранце, пилот управляет полетом, держа в руках еще два дополнительных двигателя. Пользоваться устройством непросто, но за 3 500 долларов любой желающий может приехать на испытательный полигон Gravity Industries и поучаствовать в групповых занятиях, чтобы попробовать гаджет лично. Индивидуальная сессия обойдется уже в 8 500 долларов.