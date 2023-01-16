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44 минуты назад

Россиян предупредили о слежке со стороны дешёвых смарт-часов

Ferra.ru

Роскачество рассказало об исследовании британской потребительской организации Which?, которое раскрыло недостатки дешёвых умных часов.

Россиян предупредили о слежке со стороны смарт-часов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В тесте были также реплики популярных брендов Apple, Fitbit и Samsung. Исследователи увидели, что такие смарт-часы и фитнес-трекеры собирают слишком много данных, небезопасно хранят их, не дают пользователям возможности вообще отказаться от сбора данных. Кроме того, ни в одном из устройств не было функции блокировки.

Например, ваши точные координаты отслеживают следующие часы:

  • Briame D20 Pro Smartwatch Y68
  • Briame M6
  • ID115 Plus Sports Fitness Tracker Watch Heart Rate Blood Pleasure Activity Monitor Fit-Bit
  • IWO 14 Pro Series 7
  • For Fit-Bit Fitness Smart Watch Band Sport Activity Tracker Adult Kid Fitbit Step Counter
  • Cobrafly P8
  • Chuyong 2022 New Women Bluetooth Call Smart Watch Heart Rate Blood Pressure Monitoring Smartwatches IP67 Waterproof Men Smartwatch + Box
  • Aswee PUO1

Худшими признали часы IWO Pro Series 7.

Наука и техника,Apple,
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