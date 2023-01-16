Россиян предупредили о слежке со стороны смарт-часов

В тесте были также реплики популярных брендов Apple, Fitbit и Samsung. Исследователи увидели, что такие смарт-часы и фитнес-трекеры собирают слишком много данных, небезопасно хранят их, не дают пользователям возможности вообще отказаться от сбора данных. Кроме того, ни в одном из устройств не было функции блокировки.