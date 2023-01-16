В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
47 минут назад

Создатели Starlink договорились с астрономами

Lenta.ru

SpaceX договорилась с Национальным научным фондом США (NSF) относительно работы спутников Starlink. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Создатели Starlink договорились с астрономами
Фото:  Shutterstock Shutterstock

Представители организации NSF, которая финансирует работу нескольких крупных обсерваторий, попросили SpaceX оптимизировать устройство спутников, чтобы те не мешали космическим наблюдениям. В фонде отметили, что достигли необходимых соглашений с создателями глобальной системы спутникового интернета.

В рамках договоренностей в компании Илона Маска пообещали, что уменьшат яркость спутников до седьмой звездной величины — это сделает их фактически невидимыми для невооруженного глаза. Также в SpaceX отметили, что во избежание помех оборудование не будет вести передачу, когда спутники будут пролетать над обсерваториями. В компании пообещали, что уменьшат воздействия лазера, чтобы не повредить оптику телескопов.

Журналисты издания отметили, что против спутников Starlink продолжают выступать специалисты Международной ассоциации темного неба (IDA). 29 декабря 2022 года организация подала на SpaceX в суд, призвав отозвать лицензию на запуск спутников. В IDA уверены, что Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала SpaceX лицензию, не изучив проблему светового загрязнения ночного неба, к которому причастны спутники Starlink.

В январе 2022 года ученые Калифорнийского технологического института назвали влияние спутников Starlink на космические наблюдения незначительным. В своем исследовании специалисты рассказали, что наблюдениям за небесными телами гораздо больше мешает плохая погода.

Наука и техника,SpaceX,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители