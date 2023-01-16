Билл Гейтс назвал любимый смартфон

Предприниматель Билл Гейтс рассказал о предпочтениях в гаджетах. Свои любимые устройства основатель Microsoft перечислил во время сессии вопросов и ответов (AMA, Ask me anything) на Reddit.

Отвечая на вопросы посетителей площадки, Гейтс рассказал, что продолжает пользоваться складными смартфонами. Миллиардер признался, что использует складной аппарат Galaxy Z Fold4, который ему подарил руководитель Samsung во время рабочей поездки Гейтса в Южную Корею.

Билл Гейтс подчеркнул, что ценит складные устройства за большой экран, на котором комфортно работать с почтой и другими офисными приложениями: «Я использую Outlook и множество программ от Microsoft». По словам предпринимателя, крупный размер складного девайса позволяет ему не открывать планшет.

Также основатель Microsoft рассказал, что купил для работы компьютер под управлением Windows — Гейтс выбрал Surface Studio.

«Мне также нравится интерактивная доска Microsoft Surface Hub, и у нас много таких в офисе», — отметил автор.