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49 минут назад

Apple выпустит ноутбук с сенсорным экраном

Lenta.ruиещё 1

Apple намерена выпустить первый ноутбук с сенсорным экраном к 2025 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Apple выпустит ноутбук с сенсорным экраном
Фото: ТАССТАСС

По информации аналитика агентства Марка Гурмана, в компании начачи работать над проектом ноутбука Mac с сенсорным дисплеем. В корпорации ожидают, что девайс — MacBook Pro — появится в 2025 году.

Гурман отметил, что конструктивно новое устройство не будет радикально отличаться от существующих на рынке MacBook Pro. Ноутбук будет иметь состоящий из двух половин корпус, дисплей, клавиатуру и тачпад. Однако экран получит сенсорный слой.

Аналитик рассказал об изменениях на рынке ноутбуков в РФ

В материале говорится, что перед выпуском первого компьютера с сенсорным дисплеем Apple придется адаптировать операционную систему. В настоящий момент macOS оптимизирована только под работу с мышью и курсором. Гурман предположил, что в настольной операционной системе могут появиться более крупные элементы интерфейса.

Марк Гурман напомнил, что ранее в Apple отмечали, что не видят необходимости создавать компьютер с сенсорным дисплеем. Так, в 2018 году старший вице-президент компании Крейг Федериги подчеркивал, что пользоваться подобным девайсом было бы неудобно. Bloomberg обратилось к Apple за комментарием, но не получило оперативного ответа.

В ноябре 2021 года вице-президент Apple Джон Тернус объяснил, почему в линейке ноутбуков компании отсутствуют модели с сенсорным дисплеем. По словам Тернуса, подобные устройства заменяет планшет iPad: «Он полностью оптимизирован для этого».

Наука и техника,Крейг Федериги,Марк Гурман,Apple,
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