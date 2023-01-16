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20 минут назад

Россия и Белоруссия запланировали в 2028 году запустить спутник

Газета.Ru

Директор предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой в интервью телеканалу СТВ заявил, что запуск совместного с Россией спутника дистанционного зондирования Земли планируется в 2028 году.

Россия и Белоруссия запланировали в 2028 году запустить спутник
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Сейчас плановые сроки но ставится задача сделать быстрее", - приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что запуск спутника зависит от того, насколько быстро удастся закупить комплектующие. 90% из них, по его словам, отечественные. Золотой добавил, что на текущий момент ведется рабочее проектирование аппарата. В декабре российский президент Владимир Путин подтвердил планы в 2023 году отправить на Международную космическую станцию белорусского космонавта.

Позже председатель президиума Национальной академии наук страны Владимир Гусаков заявил, что первым космонавтом из Белоруссии должна стать девушка.

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