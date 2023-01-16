Россия и Белоруссия запланировали в 2028 году запустить спутник

Директор предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой в интервью телеканалу СТВ заявил, что запуск совместного с Россией спутника дистанционного зондирования Земли планируется в 2028 году.

Он отметил, что запуск спутника зависит от того, насколько быстро удастся закупить комплектующие. 90% из них, по его словам, отечественные. Золотой добавил, что на текущий момент ведется рабочее проектирование аппарата. В декабре российский президент Владимир Путин подтвердил планы в 2023 году отправить на Международную космическую станцию белорусского космонавта.