Россия и Белоруссия запланировали в 2028 году запустить спутник

Директор предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой в интервью телеканалу СТВ заявил, что запуск совместного с Россией спутника дистанционного зондирования Земли планируется в 2028 году.
"Сейчас плановые сроки но ставится задача сделать быстрее", - приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что запуск спутника зависит от того, насколько быстро удастся закупить комплектующие. 90% из них, по его словам, отечественные. Золотой добавил, что на текущий момент ведется рабочее проектирование аппарата. В декабре российский президент Владимир Путин подтвердил планы в 2023 году отправить на Международную космическую станцию белорусского космонавта.
Позже председатель президиума Национальной академии наук страны Владимир Гусаков заявил, что первым космонавтом из Белоруссии должна стать девушка.