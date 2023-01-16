Назван вред кофейных коктейлей

Врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева объяснила, чем опасна привычка некоторых людей добавлять в кофе алкогольные напитки. Эксперт указала в беседе с радио Sputnik, что кофе защищает печень от вредных элементов, но добавление алкоголя дает противоположный эффект.

"Кофе является гепатопротектором, то есть защищает печень от вредных воздействий. Однако если добавить в этот напиток алкоголь, вместо позитивного эффекта будет негативный", - поделилась врач.

По данным терапевта, Если регулярно пить кофе с алкоголем, может развиться токсический гепатит. Чем крепче будет спиртное в таком кофейном коктейле, тем хуже напиток будет действовать на организм. Усиливают вред сладкие алкогольные напитки, к примеру, ликеры. Это связано с тем, что в них очень много фруктозы. Такие напитки могут привести к жировому гепатозу - отложению жира в клетках печени, уточнила специалист.