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40 минут назад

Назван вред кофейных коктейлей

Газета.Ruиещё 1

Врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева объяснила, чем опасна привычка некоторых людей добавлять в кофе алкогольные напитки. Эксперт указала в беседе с радио Sputnik, что кофе защищает печень от вредных элементов, но добавление алкоголя дает противоположный эффект.

Назван вред кофейных коктейлей
Фото: PexelsPexels

"Кофе является гепатопротектором, то есть защищает печень от вредных воздействий. Однако если добавить в этот напиток алкоголь, вместо позитивного эффекта будет негативный", - поделилась врач.

По данным терапевта, Если регулярно пить кофе с алкоголем, может развиться токсический гепатит. Чем крепче будет спиртное в таком кофейном коктейле, тем хуже напиток будет действовать на организм. Усиливают вред сладкие алкогольные напитки, к примеру, ликеры. Это связано с тем, что в них очень много фруктозы. Такие напитки могут привести к жировому гепатозу - отложению жира в клетках печени, уточнила специалист.

Еще один вред сладких кофейных напитков - они быстро формируют зависимость, добавила Сычева. Ранее ученые из Вашингтонского университета выяснили, что потребление низкокалорийных подсластителей не увеличивает риск смерти от рака.

Наука и техника,Наталья Сычева,
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