Названы способы защиты домашнего интернета от злоумышленников

Способы защиты домашнего интернета от злоумышленников назвал в интервью радио Sputnik эксперт направления специальных сервисов Ростелеком-Солар Александр Вураско. По его словам, взломав роутер, неизвестные могут получить доступ в том числе к личным перепискам.

Фото: Мослента Мослента

«Взлом можно осуществить с помощью подручных средств, иногда даже с помощью мобильного телефона. Если после покупки роутера не изменить установленный на нем стандартный пароль, злоумышленник может найти решение и подключиться к устройству», — предупредил Вураско.

Перечень украденных данных, отметил эксперт по кибербезопасности, может быть достаточно широк. В частности, это могут быть сведения из персональной переписки. В отдельных случаях это пароли или другая информация, которая впоследствии может быть монетизирована злоумышленниками.

Пользователи Wi-Fi могут даже не заметить, что мошенники получили доступ к роутеру, поэтому меры безопасности лучше принимать заранее, подчеркнул специалист. «Я настоятельно рекомендую всем после покупки роутера менять пароль со стандартного на свой, причем уникальный, который не используется больше нигде», — призвал он.

Вураско также порекомендовал для беспроводных сетей выбирать шифрование WPA2, которое можно найти в настройках роутера. Необязательно менять пароль на роутере каждый месяц, однако лучше делать это время от времени, заключил эксперт.