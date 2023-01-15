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13 минут назад

Смогут ли люди жить на Луне

Ferra.ru

По мнению автора Nautilus, спустя 20 лет Луна станет перспективным местом, а научные исследования на ней будут набирать обороты. После этого учёные перейдут к изучению других планет.

Смогут ли люди жить на Луне
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Единственный реалистичный вариант для жизни, куда люди могут отправиться с Земли, - это Луна. Сначала на этот спутник полетят учёные, бизнесмены. К тому же лунная среда за счёт низкой гравитации - более удобна, чем земная.

Если вы интересуетесь заработком, то вам может быть интересна добыча полезных ископаемых на Луне. Это поможет пополнить запасы на Земле. Более того, уже сейчас есть билеты (хоть и дорогие) на путешествие вокруг Луны.

Поскольку на дне лунных кратеров есть много водяного льда, то это даст людям водород и кислород. За счёт сжижения этих элементов при помощи энергии Солнца появится ракетное топливо для дальнейших путешествий.

Автора статьи привлекает Луна в качестве места строительства телескопов. С поверхности этого спутника звёзды можно будет увидеть максимально чётко. Кроме того, с Луны можно будет посмотреть на Вселенную совершенно по-другому, так как из-за ионосферы Земли становится сложно принимать низкочастотные радиоволны в космосе.

Это позволит сделать огромный телескоп. Причём гораздо больше шестиметрового Джеймса Уэбба. Его диаметр будет составлять несколько километров.

Те, кто собирается работать на Луне, первым делом должны подумать, как создать биосферу. Для этого, например, можно её поместить внутрь какого-нибудь искусственного сооружения на поверхности Луны. Но тогда размеры биосферы будут ограничены. Также для этого можно использовать пещеры на спутнике.

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