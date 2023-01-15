Ученые выявили главную причину глобального потепления

Глобальное потепление происходит не из-за людей, к такому выводу пришли российские специалисты, согласно своей гипотезе.

Как отмечают специалисты, показания термометров говорят о потеплении, особенно заметном в Арктике. Сейчас в мире господствует антропогенная теория, которая говорит о выбросах углекислого газа (CO2) в результате деятельности человека. Однако с этим согласны не все ученые.

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Среди некоторых ученых есть мнение, что влияние людей на климат ничтожно, а потепление происходит по естественным причинам. По словам исследователей, эмиссия парниковых газов действительно выросла, но это лишь совпадение.

"Промышленные выбросы в ХХ веке росли постепенно. Если бы в 1978-м или за несколько лет до этого произошло какое-то крупное событие вроде взрыва нефтяной платформы в Мексиканском заливе, но только в разы мощнее, это было бы понятно. Но ничего подобного тогда не случилось", — сказал российский исследователь Арктики академик РАН Леопольд Лобковский говорит в беседе с РИА Новости.

Ученые склоняются к тому, что природные факторы могли запустить глобальный климатический кризис. В частности, группа исследователей под руководством Лобковского предложила сейсмогенно-триггерную гипотезу, альтернативную антропогенной. В районе Алеутских островов находится так называемая зона субдукции, где из-за трения тектонических плит фиксируется сейсмическая активность. После подземных толчков по литосфере на огромные расстояния в течение определенного времени распространяются деформационные волны. Примерно спустя 20 лет после землетрясения в районе Алеутских островов данные волны должны были достичь Восточно-Сибирского моря, где происходят масштабные выбросы метана — сильнейшего парникового газа.

По данным ученых, метан находится в мерзлоте на дне моря в виде так называемых метастабильных газогидратов. Даже при малейшем внешнем воздействии газ начинает попадать в морскую воду, а затем — в атмосферу.

Ученые считают, что эхо землетрясений 1950-60-х в районе Алеутской дуги достигло Восточно-Сибирского моря к концу 1970-х — именно в том момент и началось потепление.

Впрочем, Лобковский не утверждает, что его гипотеза является верной.