«Твиттер» заманивает большие компании бесплатной рекламой

«Твиттер» начал «продавать» различным компаниям бесплатные рекламные пространства, предлагая им компенсировать рекламные расходы на сумму до $ 250 тыс. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Wall Street Journal.

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Рекламодатели уверены, что предлагаемое «Твиттером» поощрение прямо связано в покупкой постов к дате старта Суперкубка NFL — одного из важнейших спортивных и культурных событий в США. Реклама приносит соцсети основной доход. В 2021 году она заработала на коммерческих публикациях $ 5,1 млрд — это 90% от общего дохода платформы.

WSJ напомнил, что многие крупные бренды, включая фармацевтическую компанию Pfizer, а также United Airlines Holdings Inc., General Motors и Volkswagen резко сократили рекламные расходы в «Твиттере». По данным Sensor Tower, более 75 из 100 крупнейших рекламодателей не тратили деньги на соцсеть в этом году.