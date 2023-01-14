В Госдуме обозначили возможных создателей будущей российской мобильной ОС

Лидеры IT-отрасли в России будут работать над созданием национальной мобильной операционной системы (ОС). Об этом в субботу, 14 января, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— На создание национальной мобильной ОС бросят лучшие кадры четырех лидеров российского IT — VK, «Яндекса», «Сбера» и «Ростелекома». Конгломерат разработчиков планирует повторить успех компании Huawei, которая оказалась под санкциями США и была вынуждена создать собственную операционку, — сказал парламентарий.

У каждой из компаний есть свои разработки, позволяющие создать в сравнительно короткий срок свою систему, полностью совместимую с Android, добавил он. Горелкин в Telegram-канале назвал эту инициативу одним из важнейших IT-проектов национального масштаба.

В России планируют выбрать три наиболее перспективные отечественные ОС для оптимизации господдержки и чтобы разработчикам было проще адаптировать программы под конкретную систему, которых в реестре отечественного ПО сейчас более 50.